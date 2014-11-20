Неизвестный на Daewoo сбил двух молодых пешеходов в центре Петербурга

Под колёса иномарки попали 17-летняя девушка и 19-летний молодой человек. Их доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Утром четверга, 3 ноября, на Разъезжей улице произошла авария с участием двух пешеходов. Как стало известно Piter.TV, примерно в 6:00 водитель за рулём Daewoo Мatiz сбил 17-летнюю девушку и 19-летнего молодого человека, а затем скрылся с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что ДТП случилось при проезде иномаркой регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. в результате несовершеннолетнюю с переломом позвонка и повреждением зубов доставили в больницу. Юноша также госпитализирован в состоянии средней тяжести.

После проведения розыскных мероприятий установлено, что машиной управлял 58-летний водитель. Он самостоятельно прибыл в ОГИБДД УМВД РФ по Центральному району, где был опрошен и отпущен. В его отношении вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.

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Фото: Piter.TV