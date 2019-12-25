В Подольске грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся

В результате инцидента пострадавших нет.

Утром вторника, 4 октября, на улице Кирова в Подольске случилась крупная авария. При столкновении грузовика с легковым автомобилем большегруз перевернулся и занял проезжую часть. Об этом сообщил телеканал "360".

Грузовик оказался прижат к асфальту со стороны пассажира. У легковушки деформирован бампер. Тем не менее, пострадавших в аварии, по предварительным данным, нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV