Иномарка съехала в кювет на "Нарве"

В результате пострадали 3 пассажира, двоим из них потребовалась госпитализация.

Утром четверга, 25 августа, на 97-ом км трассы "Нарва" произошло ДТП с участием иномарки. В результате были госпитализированы 2 пассажира. Об этом стало известно Piter.TV.

За рулём Acura MDX находился 42-летний житель Кингисеппа. Он не справился с управлением и съехал в кювет, задев при этом опору ЛЭП.

С места происшествия в больницу были доставлены восьмилетний мальчик в состоянии средней степени тяжести и 38-летняя женщина в тяжёлом состоянии. Они находились на пассажирских сидениях в момент аварии и получили различные травмы. Также был травмирован 11-летний ребёнок, однако ему госпитализация не потребовалась.

Ранее мы сообщили о том, что внедорожник влетел в ресторан на Университетской набережной.

Фото: Piter.TV