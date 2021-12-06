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Внедорожник влетел в ресторан на Университетской набережной
Сегодня, 16:53
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Внедорожник влетел в ресторан на Университетской набережной

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Машина пробила стекло, в это время заведение было закрыто. 

Рано утром в четверг, 25 августа, на Университетской набережной внедорожник въехал в ресторан. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На пересечении набережной и 6-й линии В.О. внедорожник Mitsubishi Pajero Sport въехал в ресторан Street Food Bar №1. Машина пробила стекло, в это время заведение было закрыто. 

По предварительным данным, за рулем был 49-летний уроженец Курской области. Водитель был трезвым и, предположительно, не пострадал. Вероятно, он засмотрелся в телефон, наехал на поребрик и влетел в ресторан.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: реаторан, университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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