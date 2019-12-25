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Лишенный прав водитель Land Cruiser Prada столкнулся с иномаркой в Московском районе
Сегодня, 8:39
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Лишенный прав водитель Land Cruiser Prada столкнулся с иномаркой в Московском районе

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В результате ДТП пострадали 2 человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром понедельника, 21 ноября, на перекрёстке Стартовой и Шереметьевской улиц в Московском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 57-летний владелец Land Courier Prado, лишенный права управления транспортным средством на 3 месяца, выехал на проезжую часть со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении Ford Fiesta. В результате две иномарки столкнулись. 

С места аварии госпитализировали 49-летнего водителя Ford: мужчина находился в тяжёлом состоянии. Также в салоне находился семилетний пассажир, которого доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель Land Courier в 2022 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 31 раз. Мужчину доставили в отделение полиции, в его отношении составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что во  время ДТП в Красном Селе водитель вылетел из салона машины.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, лишение прав, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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