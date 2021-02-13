На перекрестке Ленинского и Варшавской маршрутка попала в ДТП

На перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы маршрутка попала в ДТП. Об этом 13 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
ДТП с участием маршрутки на перекрёстке Ленинского проспекта и Варшавской улицы в строну Московского проспекта
– написал пользователь
Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как легковой автомобиль "таранит" маршрутный автобус. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.
Видео: Piter.tv
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