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На перекрестке Ленинского и Варшавской маршрутка попала в ДТП

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Информации о пострадавших пока не поступало.

На перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы маршрутка попала в ДТП. Об этом 13 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

ДТП с участием маршрутки на перекрёстке Ленинского проспекта и Варшавской улицы в строну Московского проспекта

– написал пользователь

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как легковой автомобиль "таранит" маршрутный автобус. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, маршрутка, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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