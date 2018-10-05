Видео: у метро "Приморская" столкнулись две иномарки

Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Вечером в пятницу, 12 февраля, на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В "БМВ" влетели рядом с метро "Приморская" отметил петербуржец.

Судя по фото, машина получила серьезные повреждения, однако сведений о пострадавших не поступало. Позже редакция Piter.TV получила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения.

Видно, как водитель иномарки начинает поворачивать, но, по всей видимости, не удостоверился в безопасности маневра – в него на большой скорости влетела встречная машина.

Ранее мы писали, что на Крестовском проспекте столкнулись три иномарки.

Видео: Piter.TV