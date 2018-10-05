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Видео: у метро "Приморская" столкнулись две иномарки

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Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Вечером в пятницу, 12 февраля, на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

В "БМВ" влетели рядом с метро "Приморская"

отметил петербуржец.

Судя по фото, машина получила серьезные повреждения, однако сведений о пострадавших не поступало. Позже редакция Piter.TV получила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. 

Видно, как водитель иномарки начинает поворачивать, но, по всей видимости, не удостоверился в безопасности маневра – в него на большой скорости влетела встречная машина.

Ранее мы писали, что на Крестовском проспекте столкнулись три иномарки.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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