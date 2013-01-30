Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.

Днем в пятницу, 12 февраля, на Крестовском проспекте столкнулись три иномарки, сообщил очевидец в социальных сетях.

На Крестовском проспекте, 19 размотались Мерседес Виано, Ауди А6 и Ауди А4 отметил петербуржец.

Судя по кадрам видеозаписи, которой поделился мужчина, иномарки получили немалые повреждения. Достоверной информации, как именно произошло столкновение, пока нет. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на Торжковской столкнулись два "Хендая" и "Мерседес".

Видео: vk.com/spb_today