На Торжковской столкнулись два "Хендая" и "Мерседес"

Пострадал один водитель.

Во втором часу дня в пятницу, 12 февраля, у дома №19 по Торжковской улице произошло тройное ДТП. Как стало известно Piter.TV, на дороге столкнулись два "Хендая" – "Туксон" и "Солярис" – и "Мерседес".

В ДТП пострадал водитель одного из "Хендаев", 30-летнего мужчину госпитализировали с ушибом ноги. Очевидцы также рассказали в соцсетях, что автолюбитель получил черепно-мозговую травму, а все его лицо было в крови.

Мерс ,вообще стоял рядом со мной на светофоре. солярис по зелёному,в него ,под красный кроссовер, нуууу и замотало,слава Богу меня не задело. очевидец

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Дарья Латышева