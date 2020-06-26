Пенсионер и семиклассник пострадали в ДТП на пересечении Доблести и Маршала Захарова

Пострадавших госпитализировали после столкновения двух иномарок.

Вечером воскресенья, 6 ноября в Красносельском районе Петербурга произошла авария. С места ДТП в больницу увезли пенсионера-водителя и школьника-пассажира. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на пересечении улицы Доблести и улицы Маршала Казакова. 67-летний водитель Lada Vesta столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 39-летнего водителя "Яндекс такси". В результате 13-летний пассажир корейской иномарки получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылка и деформацию 3 позвонков. Пенсионеру за рулём Lada диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму живота и груди.

Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Фото: Piter.TV