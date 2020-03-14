ДТП на Дальневосточном проспекте в Петербурге вызвало "пробку" из трамваев

Видео поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Вечером в пятницу, 13 марта, в Невском районе Петербурге произошла авария с участием общественного транспорта. В одиннадцатом часу вечера на Дальневосточном проспекте автомобиль маршрутного такси столкнулся с трамваем.

По данным свидетелей ДТП из соцсетей, водитель маршрутки хотел объехать другой транспорт, но не успел "проскочить" на повороте. Это видно на камерах наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv.

Также после аварии за трамваем "встали в очередь" еще множество составов. Этот момент зафиксировал наш мобильный корреспондент.

Ранее мы показали момент ДТП с участием машины скорой помощи в Калининском районе Петербурга. В результате ДТП пострадали три человека.

Видео: Piter.tv