  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:19
86
fvbykov
Код вставки плеера

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

0 0

Момент ДТП попал на камеры наблюдения.

Вечером в пятницу, 13 марта, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По данным дорожной полиции, около 23:10 часов на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов, автомобиль скорой помощи врезался в легковушку марки "Киа". В распоряжении Piter.tv оказалось видео момента ДТП.

Отмечается, что в результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся, а в нем пострадали три человека, находившиеся в машине. У них зафиксированы повреждения средней степени вреда здоровью. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что каршеринг врезался в микроавтобус на Ростовской улице.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии