В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Момент ДТП попал на камеры наблюдения.

Вечером в пятницу, 13 марта, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По данным дорожной полиции, около 23:10 часов на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов, автомобиль скорой помощи врезался в легковушку марки "Киа". В распоряжении Piter.tv оказалось видео момента ДТП.

Отмечается, что в результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся, а в нем пострадали три человека, находившиеся в машине. У них зафиксированы повреждения средней степени вреда здоровью. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что каршеринг врезался в микроавтобус на Ростовской улице.

Видео: Piter.tv