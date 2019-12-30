Авария с пешеходами на Большевиков спровоцировала еще одно ДТП

Это видно на камерах наблюдения, запись с которых поступила в наше распоряжение.

Утром в субботу на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко произошло не только ДТП, в котором пострадало двое пешеходов. В распоряжении Piter.tv оказались кадры с другого ракурса камер наблюдения, на которых видно, что неподалеку от места аварии столкнулись еще две легковушки. Авария произошла спустя несколько минут после злополучного столкновения.

Известно, что друг в друга врезались черный седан и авто каршеринга. Позже на месте происшествия появилась машина скорой помощи.

Напомним, утром 11 января на регулируемом пешеходном переходе автомобиль "Лада Приора", которым управлял 22-летний водитель, сбил двух человек. Видео момента аварии оказалось в нашем распоряжении.

От сильного удара людей высоко подбросило в воздух и откинуло на несколько метров. Двух пострадавших, 59-летнюю женщину и 27-летнего молодого человека, госпитализировали в тяжелом состоянии. Пешеходов доставили в Александровскую больницу.

Видео: Piter.tv