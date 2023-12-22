На Богатырском случилась авария с тремя авто

Очевидцы утверждают, что ДТП спровоцировал водитель Honda, который находился в нетрезвом состоянии.

В ночь на понедельник, 4 марта, на Богатырском проспекте произошла серьёзная авария. Подробности приводятся в сообществе "Дорожный инспектор" во ВКонтакте.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia остановился на красный свет перед пешеходным переходом. В этот момент его машина столкнулась с серебристой Honda с финскими номерами, в которую влетело другое легковое авто. Очевидцы утверждают, что водитель Honda был в нетрезвом состоянии: предположительно, в его крови было обнаружено 1,39 промилле алкоголя.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Всеволожске таксист устроил смертельную аварию.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.