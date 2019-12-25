В ДТП на Елисеевской улице пострадал четвероклассник

За рулём находился отец мальчика.

В воскресенье, 28 августа, в Приморском районе произошло ДТП, в результате которого в больницу попал одиннадцатилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась у дома №41 по Елесеевской улице. Hyundai Solaris под управлением 47-летнего отца мальчика, при выполнении поворота столкнулся со встречной Mazda 626 с 23-летним водителем за рулём.

В результате четвероклассник на пассажирском сидении Hyundai госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Кораблестроителей машина сбила двух самокатчиков.

Фото: Piter.TV