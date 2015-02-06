На улице Кораблестроителей машина сбила двух самокатчиков

Пострадавших доставили в больницу, рассказал очевидец.

В Василеостровском районе произошло ДТП с самокатом, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Машина и самокат столкнулись на улице Кораблестроителей, 19. На двухколесном транспорте ехали молодой человек и девушка. Пострадавших доставили в больницу, рассказал очевидец.

У парня один перелом и мелкие ссадины, у девушки, которая была сзади, два открытых перелома, пробита голова, и много других увечий есть, скорая увезла на операцию! Очевидец, "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе поезд сбил самокатчика.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург