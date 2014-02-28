Автомобиль такси перевернулся в аварии на МКАД

Установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

На внешней стороне 53-го километра МКАД в Западном административном округе Москвы произошло столкновение трёх машин. В результате перевернулся автомобиль такси, а движение на участке пришлось временно ограничить по 2-м полосам из 5-ти. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Сотрудникам спасательных служб поступило сразу несколько сообщений о происшествии: как выяснилось, в аварии задействован легковой и грузовой транспорт. На место выдвинулось 3 отряда спасателей и пожарных.

Установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвая компания жестоко избила продавца шаурмы в Казани.

Фото: телеканал "360"