ДНР уничтожили огневые точки украинской армии. Заявление об этом сделала Народная милиция самопровозглашённой народной республики.
Сообщается, что подразделения милиции подавили огневые точки украинской армии в Ясеноватая, с которой наносились удары утром в пятницу, 22 мая.
Донецкая милиция сообщает, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое Нижнее, который находится севернее от Ясиноватой. Повреждёнными оказались газопровод, линии электропередач и две постройки. Отряды милиции ДНР установили, откуда были совершены выстрелы. Они дали ответные залпы, которые уничтожили украинские огневые точки.
В ДНР уверяют, что украинская армия в результате потеряла трёх солдат. Четыре военнослужащих ранены, два миномёта уничтожены.
Ранее Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.
Вижео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР
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