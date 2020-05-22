Украинская армия в результате потеряла трёх солдат, четыре военнослужащих ранены.

ДНР уничтожили огневые точки украинской армии. Заявление об этом сделала Народная милиция самопровозглашённой народной республики.

Сообщается, что подразделения милиции подавили огневые точки украинской армии в Ясеноватая, с которой наносились удары утром в пятницу, 22 мая.

Донецкая милиция сообщает, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое Нижнее, который находится севернее от Ясиноватой. Повреждёнными оказались газопровод, линии электропередач и две постройки. Отряды милиции ДНР установили, откуда были совершены выстрелы. Они дали ответные залпы, которые уничтожили украинские огневые точки.

В ДНР уверяют, что украинская армия в результате потеряла трёх солдат. Четыре военнослужащих ранены, два миномёта уничтожены.

Ранее Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.

Вижео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР