ДК работников связи на Мойке передали Смольному

В соответствии с новым распоряжением, Смольный станет ответственен за проведение соответствующих мероприятий по дальнейшему использованию и сохранению здания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче здания бывшего Дворца культуры работников связи в собственность петербургского правительства. Исторический объект признан федеральным памятником и находится под управлением федеральных органов власти. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Отметим, что до конца 1920-х годов в здании располагалась немецкая реформатская церковь, которая была закрыта большевиками. В 30-е годы здание было существенно перестроено. Оно выделяется своей высотой среди дореволюционной застройки. В 2000-х годах в этом здании функционировало почтовое отделение.

В соответствии с новым распоряжением, Смольный станет ответственен за проведение соответствующих мероприятий по дальнейшему использованию и сохранению здания. В этом процессе правительство города на Неве будет сотрудничать с Росимуществом.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине отреставрируют флигели Казарм Собственного Его Величества Пехотного полка в 2024 году.

Фото: Citywalls.ru (Виктор М)