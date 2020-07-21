В ДТП на Бутлерова пострадали 60-летняя женщина и воспитанница детского сада

По факту аварии назначено административное расследование.

Утром воскресенья, 9 октября, у дома №30 по улице Бутлерова в Северной столице произошла авария, которая привела к госпитализации 60-летней женщины и 7-летней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, примерно в 9:35 Хёндай Солярис, под управлением 58-летнего водителя не предоставил преимущество Киа Рио при выезде с прилегающей территории. В результате женщина-водитель второй иномарки была доставлена в больницу с рваной раной левой голени в состоянии средней степени тяжести. В машине пострадавшей находилась воспитанница детского сада, которая получила ушиб позвоночника. Её тоже госпитализировали состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном производстве, назначено административное расследование. Обстоятельства ДТП проверяют сотрудники ГИБДД по Калининскому району.

Ранее мы сообщили о том, что владелец BMW влетел в ресторан на Васильевском острове на авто.

Фото: Piter.TV