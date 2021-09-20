Mitsubishi легла на бок на перекрёстке Лиговского и Прилукской

Машину сильно помяло. Данных о пострадавших нет.

Утром понедельника, 26 сентября, на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы произошла авария с участием Mitsubishi. Машина перевернулась на боку. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

У машины разбито лобовое стекло. Также помялась крыша, и открылся багажник. Информации о пострадавших пока нет, однако известно, что на месте возникла огромная пробка.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском проспекте нарушитель ПДД попал под машину и прикинулся трупом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб