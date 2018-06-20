DC представила тизер "Болотной твари"

Сериал выйдет на экраны 31 мая.

В сеть выложили первый тизер сериала "Болотная тварь", который выйдет уже 31 мая на стриминговом сервисе DC Universe. В тизере не показывается ничего, кроме героя, который зловеще вылезает из воды.

В центре сюжета – исследовательница Эбби Аркейн. В начале погибает ее возлюбленный, она, пытаясь его воскресить создает секретный химикат из болотных испарений. Теперь ей нужно выяснить связь между его смертью и загадочными событиями в топях.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступят Марк Верхайден("Сорвиголова") и Гари Дауберман ("Оно"). Джеймс Ван ("Астрал") займет кресло продюсера. "Волчонок"). Комикс "Болотная тварь" был выпущен в 1970-х годах. Первая серия комиксов длилась 24 выпуска.

Ранее на Piter.TV: Disney показала тизер-трейлер мультфильма "Звездные войны: Войны клонов".

Фото и видео: DC/ YouTube