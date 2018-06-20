Disney показала тизер-трейлер мультфильма "Звездные войны: Войны клонов"

В последнем сезоне зрителям покажут примерно 13 серий.

Кинокомпания Disney показала трейлер заключительного седьмого сезона мультсериала "Звездные войны: Войны клонов". Ролик был опубликован на ютуб-канале The Lore Master.

Сюжет сериала дополняет вселенную Звездных войн, описывая события, произошедшие между II и III эпизодами. Автором мультфильма выступил Дэйв Филони, принимавший участие в работе над большинством кинокартин саги. В последнем сезоне зрителям покажут примерно 13 серий. Дата премьеры первого эпизода пока неизвестна.

Ранее в сети появился отрывок из сериала шпионского сериала "Мандалорец" про наемника, который будет вынужден выживать на краю галактики, куда не дотягиваются законы Новой Республики. Всего планируется выпустить 10 серий.

Видео: The Lore Master