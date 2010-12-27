Цветочный магазин мешает петербуржцам спать

Шумные кондиционеры стали поводом для визита прокуратуры в магазин.

Прокуратура Калининского района нагрянула с проверкой в магазин "Цветовик", принадлежащего местному предпринимателю, сообщает пресс-служба ведомства.

Визит проверки в 52-й дом по Кондратьевскому проспекту организовали после жалобы жильцов этого дома, на первом этаже которого и работает цветочная лавка. Выяснилось, что владелец магазина расположил на фасаде многоквартирника три кондиционера, не согласовав установку ни с контролирующими органами, ни с жильцами. В итоге жители страдали от шума вентиляционного оборудования.

Проверка подтвердила превышение предельно допустимого уровня шума в квартирах над "Цветовиком".

Теперь владельцу цветочного магазина необходимо снизить уровень шума от кондиционеров, а также выплатить административный штраф за незаконную установку оборудования. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

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Фото: Piter.tv