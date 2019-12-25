На посадку цветов в ЦПКиО направят 7,4 млрд рублей

ЦПКиО имени Кирова объявил победителя тендера на посадку 217 тыс. луковичных растений на Елагином острове. Судя по данным портала госзакупок, задание выполнит ООО "Аруна–Финанс" за 7,4 млрд рублей.
Договориться с поставщиком растений удалось ещё в 2022 году. Компания-победитель доставит 100 наименований цветов в парк в период с 4 по 25 октября.
Отметим, что растения необходимо доставить при помощи подходящих для их хранения транспортных средств.
Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию контактной сети для трамваев на проспекте Науки направят 157 млн рублей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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