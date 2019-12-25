Причиной обеднения стало падение национальной валюты в России.

Credit Suisse оценил обеднение россиян во время пандемии. По данным швейцарского банка граждане РФ с января по июнь 2020 года стали беднее на 10,7% в долларовом выражении. Об этом пишет "Лента.ру".

Отмечается, что россияне стали беднеть почти быстрее всех в мире. Украинцы, например, за данный период обеднели на 9 процентов, турки — менее, чем на 7 процентов. Быстрее них беднели в Норвегии — на 11%, в Мексике — на 14,2%, в Южной Африке — на 21,8% и в Бразилии на 24,4%.

Причиной обеднения стало падение национальной валюты в России из-за уменьшения цен на нефть. Рубль по отношению к доллару просел на 13%.

Ранее Володин оценил состояние российской экономики в условиях пандемии.

Фото: pixabay.com