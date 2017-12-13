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nadiputintseva
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"Cпасскую" закрыли на вход и выход

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На платформе кто-то забыл свои вещи.

12 февраля для пассажиров закрыли "Спасскую", станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена. По информации очевидцев, причиной закрытия стал оставленный на платформе предмет.

Известно, что проход в подземку для пассажиров закрыли в 12:20. Также ограничили доступ к переходу на платформу. Пассажиры дожидаются открытия около красно-белой ленточки на "Сенной площади" или на улице. 

Напомним, что метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что пдземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.

 Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: бесхозный предмет , закрыли спасскую 12 февраля , новости спб , происшествия , происшествия спб , спасская закрыта
Категории: Новости СПб Происшествия

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