"Cпасскую" закрыли на вход и выход

На платформе кто-то забыл свои вещи.

12 февраля для пассажиров закрыли "Спасскую", станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена. По информации очевидцев, причиной закрытия стал оставленный на платформе предмет.

Известно, что проход в подземку для пассажиров закрыли в 12:20. Также ограничили доступ к переходу на платформу. Пассажиры дожидаются открытия около красно-белой ленточки на "Сенной площади" или на улице.

Напомним, что метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что пдземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург