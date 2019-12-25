Стоимость одной упаковки кофе весом 200 грамм составит около 400 рублей.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что компания Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании.

В компании отметили, что рентабельность продаж кофе выше, чем безалкогольных напитков. По данным инстайдеров, упаковка 200 г от Coca-Cola ,eltn стоить 399 рублей.

Напомним, что компания выпускает в России такие продукты, как как Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Fanta, Sprite, Rich, "Добрый" и "Моя cемья".

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