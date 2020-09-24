Apple намерена представить новые iPhone 12 в начале октября

Смартфоны можно будет заказать 16 октября

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Apple представит новые iPhone уже в начале октября этого года. Об этом сообщил портал Apple Insider, который специализируется на новостях о продукции компании.

Презентацию планируют провести 13 октября. Компания намерена в этот день продемонстрировать новые iPhone 12 в нескольких разновидностях. Отмечается, что некоторые из них можно будет заказать 16 октября.

В числе новинок iPhone 12 с экраном с диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.

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Видео: Youtube/Matt Talks Tech