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"Ростех" обнародовал макет базовой 5G станции

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По предварительным оценкам, на разработку и производство оборудования понадобится около 40 млрд руб.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появился макет базовой 5G станции. Кадры опубликовала пресс-служба компании "Ростех".

Известно, что макет разработан отечественными специалистами при участии НПК "Криптонит". Согласно данным, соответствующая станция должна состоять из нескольких частей, а именно модуля радиопередачи, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC).

Эксперты оценили разработку в 40 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Японии протестировали гигантского 18-метрового робота Гандама

Фото:ростех

Видео: Конференция ЦИПР

Теги: 5g станция, ростех, технологии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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