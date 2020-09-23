"Ростех" обнародовал макет базовой 5G станции

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появился макет базовой 5G станции. Кадры опубликовала пресс-служба компании "Ростех".
Известно, что макет разработан отечественными специалистами при участии НПК "Криптонит". Согласно данным, соответствующая станция должна состоять из нескольких частей, а именно модуля радиопередачи, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC).
Эксперты оценили разработку в 40 млрд рублей.
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Фото:ростех
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