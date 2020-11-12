Coca-Cola намерена запретить бренд российского производителя напитков

Иск подан в палату по патентным спорам Роспатента

Компания Coca-Cola намерена судиться со своим конкурентом на российском рынке – фирмой "Аквалайф". Об этом пишет "Коммерсант".

В американской компании посчитали, что нарушена защита бренда Fanta, так как российский производитель запустил линейку продукции под торговой маркой Fantola. Иск подан в палату по патентным спорам Роспатента.

Отмечается, что название Fantola, которое было зарегистрировано на территории РФ в 2019 году, похоже на Fanta до степени смешения. В свою очередь товарный знак Fanta охраняется законом с 1966 года.

Если Coca-Cola выиграет спор, "Аквалайф" не сможет в дальнейшем выпускать свой напиток. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, судебный процесс может затянуться на длительное время. Кроме того, предполагается, что у американской компании высокие шансы на победу в споре, однако есть вероятность признания элемента Fanta общеупотребимым на территории РФ, как это произошло с Cola.

Напомним, что помимо Fantola, "Аквалайф" выпускает газированные и негазированные напитки под маркой "Напитки из Черноголовки".

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