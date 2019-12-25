В России средняя цена бургера выросла на 10,4% в 2021 году

Подорожала на 18% и картошка фри.

Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru подсчитали рост цен на фастфуд в России с 1 января по 30 сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Так, с начала года средняя цена бургера выросла на 10,4%, до 311 рублей. Об этом пишет "РИА Новости".

При этом на 18% подорожала картошка фри, с 94,1 до 111 рублей. Газированные напитки объемом 0,4 литра стали дороже на 5%. Их цена составила в среднем 72,3 рубля. Отмечается, что на 25,5% увеличился средний чек при онлайн-заказе фастфуда. Он вырос с 314 до 394 рублей.

При этом доля бургеров и гамбургеров среди общих онлайн-продаж фастфуда снизилась с 74,1% в 2020 году до 61,1% в этом году.

Ранее мы писали, что аналитик заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие.

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