В России средняя цена бургера выросла на 10,4% в 2021 году

Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru подсчитали рост цен на фастфуд в России с 1 января по 30 сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Так, с начала года средняя цена бургера выросла на 10,4%, до 311 рублей. Об этом пишет "РИА Новости".
При этом на 18% подорожала картошка фри, с 94,1 до 111 рублей. Газированные напитки объемом 0,4 литра стали дороже на 5%. Их цена составила в среднем 72,3 рубля. Отмечается, что на 25,5% увеличился средний чек при онлайн-заказе фастфуда. Он вырос с 314 до 394 рублей.
При этом доля бургеров и гамбургеров среди общих онлайн-продаж фастфуда снизилась с 74,1% в 2020 году до 61,1% в этом году.
Ранее мы писали, что аналитик заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие.
Фото: pixabay
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