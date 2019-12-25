Аналитик заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие

Он считает, что цены будут расти и дальше.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал Ura.ru, что на 27% за год вырос индекс мировых цен на продовольствие. Это, по его словам, один из самых динамичных показателей за последний 40 лет.

По его словам, это самый динамичный рост цен с 70-х годов. Аналитик подчеркнул, что рост цен взаимосвязан. Так, цены растут, например, как на овощи и молоко, так и на корма и удобрения.

Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine

Однако Федяков считает, что наступить грань, выше которой цены вырасти уже не смогут.

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