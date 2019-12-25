В Кремле назвали введение локдауна из-за COVID-19 нежелательным сценарием

В настоящее время в приоритете точечные меры по противодействию коронавирусу, отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в связи с COVID-19 в любом из субъектов страны является нежелательным сценарием развития событий. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, для предотвращения региональных карантинов необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу.

Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее заместитель председателя российского Правительства Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса в РФ завершили более 42 миллионов человек. Первым компонентом препарата от COVID-19 привиты 47,4 миллиона граждан России, а повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона россиян.

Фото: kremlin.ru