Депутат Законодательного собрания просит МВД воспрепятствовать распространению А.У.Е. среди молодежи

По данным чиновника наибольший популярностью движение пользуется у детей от 12 до 18 лет.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к главе местного ГУ МВД с просьбой оценить распространение идеологии А.У.Е. среди молодежи.

Парламентарий просить правоохранительные органы предоставить информацию по мониторингу ситуации с распространением этой криминальной идеологии в городе на Неве, а также воспрепятствовать ее дальнейшему распространению.

По данным чиновника наибольший популярностью движение А.У.Е (Арестантский Уклад Един) пользуется у детей от 12 до 18 лет.

Причиной такой инициативы стали события 24 августа, когда банда подростков массово избивала петербуржцев и устраивала акты вандализма на улицах города. Следствию удалось установить, что все злоумышленники были несовершеннолетними. На данный момент удалось задержать трех малолетних преступников.

Ранее, парламентарий Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому должностные и юридические лица будут платить штраф за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних.

Фото: Фонтанка.ру