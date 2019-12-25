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Citroen Jumper загорелся в Выборге
Сегодня, 10:57
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Citroen Jumper загорелся в Выборге

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Владельцем микроавтобуса является индивидуальный предприниматель.

Во вторник, 6 сентября, на улице Акулова в Выборге сгорел микроавтобус Citroen Jumper. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, пожар в авто 2007 года выпуска начался примерно в 4 утра. Отмечается, что огонь задел припаркованный неподалеку Opel. У  Citroen полностью выгорели кабина и моторный отсек.

Владельцем сгоревшей иномарки выступает 59-летний индивидуальный предприниматель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте в Петербурге дотла сгорел брошенный BMW.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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