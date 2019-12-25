Citroen Jumper загорелся в Выборге

Владельцем микроавтобуса является индивидуальный предприниматель.

Во вторник, 6 сентября, на улице Акулова в Выборге сгорел микроавтобус Citroen Jumper. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, пожар в авто 2007 года выпуска начался примерно в 4 утра. Отмечается, что огонь задел припаркованный неподалеку Opel. У Citroen полностью выгорели кабина и моторный отсек.

Владельцем сгоревшей иномарки выступает 59-летний индивидуальный предприниматель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте в Петербурге дотла сгорел брошенный BMW.

Фото: Piter.TV