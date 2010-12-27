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Цискаридзе обратился к петербургским медикам. У артиста сильная аллергия
Сегодня, 15:06
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IRINA_CHALKINA

Цискаридзе обратился к петербургским медикам. У артиста сильная аллергия

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Артист балета дважды вызвал скорую помощь - утром и днём.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что Цискаридзе обратился к петербургским медикам.  Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

По данным инсайдеров, артист балета дважды вызвал скорую помощь - утром и днём. Отмечается, что Цискаридзе отказался от госпитализации. Однако, вечером он сам приехал в больницу. По предварительным данным у аритиста аллергия. 

Сам Цискаридзе никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее мы сообщали о том, что российская кинокомпания "Хайп" снимет фильм о Чикатило.

Фото:Цискаридзе/вк

Теги: культура, новости спб, общество, цискаридзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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