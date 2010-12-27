Цискаридзе обратился к петербургским медикам. У артиста сильная аллергия

Артист балета дважды вызвал скорую помощь - утром и днём.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что Цискаридзе обратился к петербургским медикам. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

По данным инсайдеров, артист балета дважды вызвал скорую помощь - утром и днём. Отмечается, что Цискаридзе отказался от госпитализации. Однако, вечером он сам приехал в больницу. По предварительным данным у аритиста аллергия.

Сам Цискаридзе никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее мы сообщали о том, что российская кинокомпания "Хайп" снимет фильм о Чикатило.

Фото:Цискаридзе/вк