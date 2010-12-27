Цискаридзе признался, что является поклонником группы "Ленинград"

Артист предпочел бы выступления группировки концертам в филармонии.

Известный российский артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что является поклонников творчества Сергея Шнурова. По словам солиста Большого театра, он охотно предпочел бы выступления "Ленинграда" концертам в филармонии. Об этом он сообщил журналистам 31 октября.

В своей речи Цискаридзе подчеркнул, что Сергей Шнуров является одним из самых выдающихся артистов России. По мнению артиста балета, за веселыми и эпатажными выходками лидера "Ленинграда" стоит огромная работа". Цискаридзе признался, что является постоянным зрителем на концертах Шнура. Из музыкальных клипов ему больше всего нравится видео на песню "В Питере – пить". Более того, артист балета уверен, что вскоре в Петербурге установят памятиник в честь Сергея Шнурова.

Ранее Николай Цискаридзе высказался о переименовании "Пулково".

Фото: ВКонтакте / Николай Цискаридзе