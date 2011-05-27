Цирковые звезды из разных стран соберутся в Петербурге на культурном форуме

В Северной столице пройдет форум с участием деятелей мирового цирка.

В Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября пройдет XI Международный форум объединенных культур, сообщил ТАСС генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его словам, в город прибудут представители циркового искусства из разных стран. Среди участников — бывший министр культуры Венгрии и директор Будапештского государственного цирка Петер Фекете, руководитель парижского Cirque D"Hiver Bouglione Одетт Буглион, директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

К мероприятию также присоединятся главный режиссер "Росгосцирка" Елена Петрикова, продюсер Гия Эрадзе, брат Эдгарда — Аскольд Запашный и вдова Олега Попова Габриэла Попова.

Форум объединенных культур пройдет под темой "Возвращение к культуре — новые возможности". Программа включает 11 тематических секций и более 400 участников из России и других государств.

Ранее Татьяна Голикова раскрыла подробности о программе Петербургского форума объединенных культур.

Фото: freepik