Цирк Чинизелли обновил график вакцинации на ближайшую неделю

Для того чтобы получить прививку от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинацию проводят медики поликлиники №39.

В субботу, 17 июля, Цирк на Фонтанке обновил график вакцинации вакцинации на ближайшую неделю. Об этом сообщили на странице учреждения в Instagram.

Так, на следующей неделе он будет работать в среду, 21 июля, с 12:00 до 15:00, 22 июля — с 10:00 до 13:00. Завершившие первый этап вакцинации в прививочном пункте Цирка 6-7 июля могут предварительно обязательно записаться на второй этап 27 июля, вторник, с 10:00 до 13:00 или 28 июля с 10:00 до 12:00.

Для того чтобы получить прививку от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинацию проводят медики поликлиники №39.

Ранее Piter.tv инфоромировал, что более 1000 военных Петербурга и Ленобласти ревакцинировались от коронавируса.

Фото: Piter.tv