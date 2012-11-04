Более 1000 военных Петербурга и Ленобласти ревакцинировались от коронавируса

Прививку делают на добровольной основе, предоставляется письменное согласие и проводится медицинский осмотр.

Как стало известно в субботу, 17 июля, более 1000 военнослужащих Петербурга и Ленобласти прошли ревакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Как рассказали в ЗВО, военных получили только первый компонент вакцины. Ревакцинируют только тех, кто привился до 1 января этого года. Отмечается, что до конца текущего года планируют повторно привить более 10 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал военных частей.

Прививку делают на добровольной основе, предоставляется письменное согласие и проводится медицинский осмотр.

Ранее Piter.tv информировал, что в недельных военных учениях в Ленобласти примут участие более 7000 военнослужащих. Они будут выполнять учебно-боевые задачи и отрабатывать действия по приведению подразделений в различные степени боевой готовности.

Фото: Piter.tv