Циклонический вихрь сохранит в Петербурге осеннюю погоду 25 августа

В городе пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы.

В среду, 25 августа, условия погоды в Петербурге будет определять передняя часть циклонического вихря. Его стараниями в небе над городом проплывут обширные облачные поля. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят увеличить протяженность проспекта Ветеранов.

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