Циклонический вихрь принесет в Петербург дожди и грозы

Сегодня температура воздуха в городе поднимется до +20…+22 градусов.

В понедельник, 24 августа, метеорологические условия в Петербурге будет определять периферия циклонического вихря. Регион ждет облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +20…+22 градусов. В области ожидается +18…+23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

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