Циклонический вихрь накинет на Петербург плотную пелену облаков

Начнется постепенное ослабление притока солнечного тепла.

Утром 12 сентября в Петербурге будет тепло и солнечно, однако такая погода задержится в городе ненадолго. На Северную столицу надвигается циклонический вихрь, который принесет с собой плотную пелену облаков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Во второй половине дня в городе на Неве пройдут дожди. Начнется постепенное ослабление притока солнечного тепла.

Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В последующие дни будет уже не так тепло. Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует плюс 16 градусов в пятницу и плюс 14 градусов в субботу.

Ранее МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге в четверг.

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