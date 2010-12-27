МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, завтра, 12 сентября, в Петербурге ожидается сильный ветер до 15 м/с.
МЧС напоминает, что желательно делать при подобной погоде ради собственной безопасности:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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Фото: официальный сайт МЧС России по Санкт-Петербургу; pixabay
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