МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, завтра, 12 сентября, в Петербурге ожидается сильный ветер до 15 м/с.

МЧС напоминает, что желательно делать при подобной погоде ради собственной безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).