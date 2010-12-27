  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Сегодня, 16:21
29
himif

МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

0 0

Непогода возможна 12 сентября.

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, завтра, 12 сентября, в Петербурге ожидается сильный ветер до 15 м/с.

МЧС напоминает, что желательно делать при подобной погоде ради собственной безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее в Piter.tv: В Купчино снова зацвели яблони

Фото: официальный сайт МЧС России по Санкт-Петербургу; pixabay

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии