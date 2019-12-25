Циклон с юга принес в Петербург дожди со снегом и похолодание

Температура воздуха будет значительно ниже, по сравнению с предыдущими днями.

В среду, 21 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться циклоном, пришедшим с юга. Он сделает погоду облачной, временами пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня будет значительно ниже, по сравнению с предыдущими днями. Столбики термометров в городе покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +4…+9. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что пойманного в центре Петербурга бобра поместили в Ораниенбаумский заказник.

Фото: pixabay.com