Очередные дожди и похолодание ожидаются в Петербурге 28 мая

Город накроет циклон, центр которого над Архангельской областью.

В пятницу, 28 мая, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона, центр которого находится над Архангельской областью. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется немного ниже положенных по климату значений. Столбики термометров в городе покажут +15…+17 градусов, в Ленобласти +13…+18. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут вновь ужесточить ограничения в случае ухудшения эпидситуации.

Фото: Instagram / golovdinov