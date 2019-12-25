В Петербурге могут вновь ужесточить ограничения в случае ухудшения эпидситуации

Сегодня в городе свободны около 15% коек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил, что Роспотребнадзор может вновь ужесточить ограничения в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Об этом он заявил в эфире телеканала "78".

По словам градоначальника, в последние дни в городе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом людей. При этом около 15% коек в городских стационарах остаются свободными.

Беглов заявил, что возможности системы здравоохранения не безграничны. Если горожане не будут соблюдать правила Роспотребнадзора – носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться, – то меры придется ужесточить.

За неделю число заболевших коронавирусом петербуржцев увеличилось на 15%. Уровень суточных госпитализаций при этом остался прежним – чуть больше 400 человек.

Ранее мы писали, что Дворцовую площадь на "Алых парусах" заполнят лишь на 50%.

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