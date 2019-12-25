  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Циклон "Яра" принёс в Петербург небольшой снежный покров
Сегодня, 12:13
152
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Циклон "Яра" принёс в Петербург небольшой снежный покров

0 0

Самые большие сугробы — в Кингисеппе.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области снегопад минувшей ночью принёс меньше снега, чем прогнозировали синоптики. По данным ведущего специалиста центра "ФОБОС" Михаила Леуса, в городе выпало всего 2 сантиметра снега, в то время как ожидалось до 15 сантиметров — половина месячной нормы.

Самый высокий снежный покров в Ленинградской области зафиксирован в Кингисеппе, где высота снежного покрова достигла 16 сантиметров, увеличившись за сутки на 14 сантиметров.

Несмотря на то, что снега выпало меньше, чем ожидалось, в Санкт-Петербурге действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что циклон "ЯРА" продолжит приносить снег в течение всех выходных.

Ранее Piter.TV сообщал, что власти Петербурга обсуждают повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Фото: pxhere

Теги: михаил леус, погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии