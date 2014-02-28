В Санкт-Петербурге обсуждают повышение цен на проезд в общественном транспорте

Подорожание может составить от 8,5 до 15%.

В правительстве Санкт-Петербурга рассматривается возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте в 2025 году. Как пишет "Деловой Петербург", в тарифном блоке Смольного обсуждается увеличение стоимости проездных билетов на величину от 8,5% до 15%. Окончательное решение еще не принято, но чиновники не планируют откладывать повышение в этот раз.

Повысить тарифы на проезд в 2025 году планируется на 4,7%, а в последующие два года — на 4%. При таком сценарии стоимость жетона в метро увеличится на 3 рубля. Однако текущее обсуждение предполагает более существенное повышение тарифов. Прeдполагаeмая индeксация колeблeтся в интeрвалe 8,5-15%.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургское УФАС дало аэропорту Пулково 20 дней на снижение цен на парковку.

Фото: Piter.TV